السعودية في هستيريا... والسبب "بنت ترامب"!

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض البارحة، في الزيارة المرتقبة، حيث استقبله العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في المطار.

ورافق ترامب في جولته إلى السعودية زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا.

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وارتدت ميلانيا وإيفانكا ثيابًا "محتشمة" مراعاة لتقاليد السعودية المحافظة، لكنّهما لم تغطيا رأسيهما.

وكان الرئيس الأميركي قد نشر تغريدة في عام 2015، انتقد فيها ميشيل أوباما لعدم ارتدائها الحجاب عند مرافقتها زوجها باراك في خلال زيارته إلى السعودية.

وقال ترامب إنّ أوباما، التي كانت سيّدة أولى آنذاك، "أهانت" المملكة بتصرّفها هذا، على حدّ تعبيره.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2015

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وكان من الملفت أيضًا أنّ المغردين السعوديين أولوا اهتماما كبيرا لزيارة ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا، فأطلقوا هاشتاغا بعنوان "#بنت_ترامب"، نشروا عبره صورا كاريكاتورية تسخر تارة من الاستقبال، وتتغنى طورًا بها.

#بنت_ترامب

لحظه دخول ايفانكا ترامب انشهد اللي معك ماله تحيه 😂👌🏻 pic.twitter.com/9JfqsrG7yM — نواف Ⓜ️ (@oonn340) May 20, 2017

#بنت_ترامب!

اعتذر للعالم ولأمي وأختي وبنتي وللمرأة السعودية العظيمة عن كمية التفاهة وقلة الأدب في هذا الهاشتاق

فانتن تاج الرأس وما مثلكن أحد — د . سامي الحمود (@Sami_Alhomood) May 20, 2017