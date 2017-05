السعودية في هستيريا... والسبب "بنت ترامب"!

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة السعودية الرياض البارحة، في الزيارة المرتقبة، حيث استقبله العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في المطار.

ورافق ترامب في جولته إلى السعودية زوجته ميلانيا وابنته إيفانكا.

وارتدت ميلانيا وإيفانكا ثيابًا "محتشمة" مراعاة لتقاليد السعودية المحافظة، لكنّهما لم تغطيا رأسيهما.

وكان الرئيس الأميركي قد نشر تغريدة في عام 2015، انتقد فيها ميشيل أوباما لعدم ارتدائها الحجاب عند مرافقتها زوجها باراك في خلال زيارته إلى السعودية.

وقال ترامب إنّ أوباما، التي كانت سيّدة أولى آنذاك، "أهانت" المملكة بتصرّفها هذا، على حدّ تعبيره.

Many people are saying it was wonderful that Mrs. Obama refused to wear a scarf in Saudi Arabia, but they were insulted.We have enuf enemies