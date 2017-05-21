أخبار دولية
21 أيار 2017
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إحالة 48 متهما بتفجير كنائس إلى القضاء العسكري

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إحالة 48 متهما بتفجير كنائس إلى القضاء العسكري
أحال النائب العام المصري 48 متهما بتفجير ثلاث كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا إلى القضاء العسكري.
 
وأسفرت الهجمات على الكنائس في كانون الأول ونيسان عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات بجروح.
 
وشكل المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية بالقاهرة والكنسية المرقسية بالاسكندرية وكنيسة ماري جرجس في طنطا خليتين تابعتين لتنظيم داعش في القاهرة وقنا.
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كما تشمل الاتهامات الموجهة لهم الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد "وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم".
 
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