إحالة 48 متهما بتفجير كنائس إلى القضاء العسكري

متهمون بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية بالقاهرة

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LBCI News Lebanon

أحال النائب العام المصري 48 متهما بتفجير ثلاث كنائس في القاهرة والإسكندرية وطنطا إلى القضاء العسكري.

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وأسفرت الهجمات على الكنائس في كانون الأول ونيسان عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة العشرات بجروح.وشكل المتهمين بتفجير الكنيسة البطرسية في العباسية بالقاهرة والكنسية المرقسية بالاسكندرية وكنيسة ماري جرجس في طنطا خليتين تابعتين لتنظيم داعش في القاهرة وقنا.كما تشمل الاتهامات الموجهة لهم الهجوم على كمين النقب في الوادي الجديد "وقتل عدد من القائمين عليه من قوات الشرطة والشروع في قتل الباقين والاستيلاء على أسلحتهم".