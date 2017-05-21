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21 أيار 2017
21/05/2017 09:51:42
بوينغ: السعودية تتفق على شراء طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" والخدمات المساندة لها فضلا عن أنظمة أسلحة موجهة وطائرات بي-8 للاستطلاع
بوينغ: السعودية تتفق على شراء طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" والخدمات المساندة لها فضلا عن أنظمة أسلحة موجهة وطائرات بي-8 للاستطلاع
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LBCI News Lebanon
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