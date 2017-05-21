آخر الأخبار
21 أيار 2017
Back

بوينغ: السعودية تتفق على شراء طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" والخدمات المساندة لها فضلا عن أنظمة أسلحة موجهة وطائرات بي-8 للاستطلاع

بوينغ: السعودية تتفق على شراء طائرات هليكوبتر من طراز "شينوك" والخدمات المساندة لها فضلا عن أنظمة أسلحة موجهة وطائرات بي-8 للاستطلاع Lebanon, news ,lbci ,أخبار شراء,تتفق,السعودية,بوينغ,
episodes
بوينغ: السعودية تتفق على شراء طائرات هليكوبتر من طراز &quot;شينوك&quot; والخدمات المساندة لها فضلا عن أنظمة أسلحة موجهة وطائرات بي-8 للاستطلاع
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان


إقرأ أيضاً