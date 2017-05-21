أخبار دولية
21 أيار 2017
21/05/2017 09:40:50
قتلى في هجوم على "أحرار الشام " في إدلب
هجوم يستهدف حركة احرار الشام
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LBCI News Lebanon
اسفر هجوم عن مقتل اكثر من 14 مسلحا سوريا في مقر لحركة أحرار الشام الإسلامية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
وذكر أن تفجيرين أحدهما على الأقل نفذه انتحاري استهدفا المقر في قرية شرقي سراقب في محافظة إدلب.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
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