أخبار دولية
21 أيار 2017
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قتلى في هجوم على "أحرار الشام " في إدلب

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قتلى في هجوم على &quot;أحرار الشام &quot; في إدلب
اسفر هجوم عن مقتل اكثر من 14 مسلحا سوريا في مقر لحركة أحرار الشام الإسلامية، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان.
  
وذكر أن تفجيرين أحدهما على الأقل نفذه انتحاري استهدفا المقر في قرية شرقي سراقب في محافظة إدلب.
  
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
 
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