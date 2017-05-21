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21 أيار 2017
21/05/2017 10:18:25
الملك سلمان: الدول المشاركة في القمة شريك هام في محاربة التطرف والإرهاب ومشاركة الرئيس ترامب في القمة توضح اهتمام واشنطن بالمنطقة
الملك سلمان: الدول المشاركة في القمة شريك هام في محاربة التطرف والإرهاب ومشاركة الرئيس ترامب في القمة توضح اهتمام واشنطن بالمنطقة
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LBCI News Lebanon
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