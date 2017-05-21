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21 أيار 2017
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الملك سلمان: الإسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام وسنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله

الملك سلمان: الإسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام وسنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله Lebanon, news ,lbci ,أخبار وسيبقى,الإسلام,سلمان,الملك,
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الملك سلمان: الإسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام وسنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله
 
 
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