آخر الأخبار
21 أيار 2017
21/05/2017 10:25:41
الملك سلمان: الإسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام وسنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله
الملك سلمان: الإسلام كان وسيبقى دين الرحمة والتعايش والسلام وسنتعاون في القضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله
Lebanon, news ,lbci ,أخبار وسيبقى,الإسلام,سلمان,الملك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً