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21 أيار 2017
21/05/2017 10:28:18
الملك سلمان: النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم ويعمل على نشر الطائفية بالتعاون مع جماعات موالية
الملك سلمان: النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم ويعمل على نشر الطائفية بالتعاون مع جماعات موالية
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LBCI News Lebanon
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