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21 أيار 2017
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الملك سلمان: النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم ويعمل على نشر الطائفية بالتعاون مع جماعات موالية

الملك سلمان: النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم ويعمل على نشر الطائفية بالتعاون مع جماعات موالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار يشكل,الإيراني,النظام,سلمان,الملك,
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الملك سلمان: النظام الإيراني يشكل رأس حربة للإرهاب منذ ثورة الخميني وحتى اليوم ويعمل على نشر الطائفية بالتعاون مع جماعات موالية
 
 
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