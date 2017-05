هكذا حصلت على تذكرة سفر مجانيّة...

حصلت فتاة مغربية تبلغ من العمر 21 عامًا على تذكرة طيران مجانية إلى المغرب، أهدتها إياها الخطوط الملكية المغربية.

وفي التفاصيل، غرّدت نادية المقيمة في الولايات المتّحدة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة سألت فيها الشركة "متى ستعطوني رحلة مجانية؟".

فعلّقت الشركة:"مرحبًا نادية، إلى أين تريدين أن نأخذك؟"، لترد الفتاة بالقول: "إلى المغرب، اشتقت إلى والدي".

فأجابتها الشركة: "نحن نحبك، ونحب شجاعتك ونحب والدك! اجعلي هذه التغريدة تحصل على 100 ألف إعادة مشاركة (RT) وستحصلين على التذكرة!"، وأطلقت هاشتاغ #DaddyChallenge.

لكن سرعان ما طلب مستخدمو تويتر من الشركة تقليل إعادة المشاركة وهذا ما حصل، إذ قللت عدد إعادة التغريد من 100 ألف إلى 20 ألف، بعدما علمت أن الفتاة لم تر والدها منذ 9 سنوات.

وفي غضون يومين، حققت الفتاة التحدي، وأعلنت خطوط الطيران المغربية عن فوزها بالتذكرة.

.@wolfyneyda you asked for a free flight ticket to visit Morocco. We asked for 100k RT in return or 20k in 2 days only. 1/3