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21 أيار 2017
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الملك سلمان يعلن عن إطلاق المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ويؤكد عزمه على محاربة التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم داعش أو غيره

الملك سلمان يعلن عن إطلاق المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ويؤكد عزمه على محاربة التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم داعش أو غيره Lebanon, news ,lbci ,أخبار إطلاق,يعلن,سلمان,الملك,
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الملك سلمان يعلن عن إطلاق المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ويؤكد عزمه على محاربة التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم داعش أو غيره
 
 
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