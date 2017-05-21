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21 أيار 2017
21/05/2017 10:32:28
الملك سلمان يعلن عن إطلاق المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ويؤكد عزمه على محاربة التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم داعش أو غيره
الملك سلمان يعلن عن إطلاق المركز العالمي لمواجهة الفكر المتطرف ويؤكد عزمه على محاربة التنظيمات الإرهابية سواء تنظيم داعش أو غيره
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LBCI News Lebanon
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