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21 أيار 2017
21/05/2017 10:45:30
ترامب: القمة العربية الاسلامية الاميركية هي بداية النهاية لكل من يمارس التطرف والإرهاب ومستقبل المنطقة لا يمكن تحقيقه من دون هزيمة الإرهاب والأفكار الداعمة له
ترامب: القمة العربية الاسلامية الاميركية هي بداية النهاية لكل من يمارس التطرف والإرهاب ومستقبل المنطقة لا يمكن تحقيقه من دون هزيمة الإرهاب والأفكار الداعمة له
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LBCI News Lebanon
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