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21 أيار 2017
21/05/2017 11:02:30
ترامب: على الدول المعنية التعاون لإنهاء الأزمة في سوريا وإيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن
ترامب: على الدول المعنية التعاون لإنهاء الأزمة في سوريا وإيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن
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LBCI News Lebanon
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