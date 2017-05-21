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21 أيار 2017
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ترامب: على الدول المعنية التعاون لإنهاء الأزمة في سوريا وإيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن

ترامب: على الدول المعنية التعاون لإنهاء الأزمة في سوريا وإيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن Lebanon, news ,lbci ,أخبار التعاون,المعنية,الدول,ترامب,
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ترامب: على الدول المعنية التعاون لإنهاء الأزمة في سوريا وإيران مسؤولة عن زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق واليمن
 
 
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