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21 أيار 2017
21/05/2017 11:07:41
العاهل الأردني: المجموعات الإرهابية خارجة عن الإسلام و لا تمثل المسلمين أو العرب والمجتمع الدولي له مصلحة مباشرة في تحقيق السلام العادل في المنطقة
العاهل الأردني: المجموعات الإرهابية خارجة عن الإسلام و لا تمثل المسلمين أو العرب والمجتمع الدولي له مصلحة مباشرة في تحقيق السلام العادل في المنطقة
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LBCI News Lebanon
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