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21 أيار 2017
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العاهل الأردني: المجموعات الإرهابية خارجة عن الإسلام و لا تمثل المسلمين أو العرب والمجتمع الدولي له مصلحة مباشرة في تحقيق السلام العادل في المنطقة

العاهل الأردني: المجموعات الإرهابية خارجة عن الإسلام و لا تمثل المسلمين أو العرب والمجتمع الدولي له مصلحة مباشرة في تحقيق السلام العادل في المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار خارجة,الإرهابية,المجموعات,الأردني,العاهل,
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العاهل الأردني: المجموعات الإرهابية خارجة عن الإسلام و لا تمثل المسلمين أو العرب والمجتمع الدولي له مصلحة مباشرة في تحقيق السلام العادل في المنطقة
 
 
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