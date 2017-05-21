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21 أيار 2017
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السيسي: التصدي للإرهاب تعني مواجهة كل التنظيمات دون تمييز ويجب حرمان المنظمات الارهابية من الغطاء السياسي والفكري

السيسي: التصدي للإرهاب تعني مواجهة كل التنظيمات دون تمييز ويجب حرمان المنظمات الارهابية من الغطاء السياسي والفكري Lebanon, news ,lbci ,أخبار مواجهة,تعني,للإرهاب,التصدي,السيسي,
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السيسي: التصدي للإرهاب تعني مواجهة كل التنظيمات دون تمييز ويجب حرمان المنظمات الارهابية من الغطاء السياسي والفكري
 
 
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