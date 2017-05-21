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21 أيار 2017
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أمير الكويت: القمة العربية الاميركية تثبت للعالم حرص الدول الإسلامية على التعاون مع الجميع ضد الإرهاب

أمير الكويت: القمة العربية الاميركية تثبت للعالم حرص الدول الإسلامية على التعاون مع الجميع ضد الإرهاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاميركية,العربية,القمة,الكويت,أمير,
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أمير الكويت: القمة العربية الاميركية تثبت للعالم حرص الدول الإسلامية على التعاون مع الجميع ضد الإرهاب
 
 
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