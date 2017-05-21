حاصباني يطير فوق صخرة الروشة...

الإعلان

دخل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة غسان حاصباني العالم الافتراضي الرقمي الذي صممه باحثون من الجامعة الأميركية في بيروت وعرض في منتدى الاقتصاد العالمي في الاْردن.وتضمنت هذه التجربة رحلة ثلاثية الأبعاد حول صخرة الروشة وفي المسرح القديم في جبيل والمتحف الوطني.وهذه الابتكارات الرقمية تتيح للمستخدم التنقل في هذه الأماكن والتفاعل مع تاريخها ومحتوياتها مستخدمة صورا ثلاثية الأبعاد عالية الدقة تجعل المستخدم يشعر وكأنه فعلا موجود في المكان.وتفاعل حاصباني مع الباحثين اللبنانيين باهتمام كبير وهنأهم على حسن تمثيل الابتكار اللبناني، كونه خبير في التكنولوجيا ومهتم جدا في تشجيع وتطوير آفاق الشباب اللبناني في هذا المجال.