في لبنان "فايبر اوبتيك" غير شرعي ايضاً...

قطاع الانترنت مجددا...

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LBCI News Lebanon

قطاع الانترنت مجددا وهدر ملايين الدولارات من خزينة الدولة اللبنانية.

ليس المقصود هنا ما كشف سابقا عن تهريب انترنت من الخارج ولا عشرات علامات الاستفهات التي طرحت حول موافقة وزارة الاتصالات على تمديد شركة خاصة لشبكة فايبر أوبتيك.

المقصود شبكات من الفايبر أوبتيك تعتمدها شركات خاصة لتوزيع انترنت في شكل غير شرعي.

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