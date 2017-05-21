مجلس الأمن يجتمع الثلاثاء بشأن التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

فرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية للمرة الأولى في عام 2006

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LBCI News Lebanon

أعلن دبلوماسيون ان من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الثلاثاء في جلسة مغلقة لمناقشة أحدث تجربة صاروخية لكوريا الشمالية وذلك بناء على طلب أميركا واليابان وكوريا الجنوبية.

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وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا سقط في المياه قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد في ثاني اختبار لإطلاق صاروخ خلال أسبوع. وتقول كوريا الجنوبية إن هذه التجارب تبدد آمال حكومتها الليبرالية الجديدة للسلام بين الجارتين.

وفرض مجلس الأمن عقوبات على كوريا الشمالية للمرة الأولى في عام 2006 وشدد الإجراءات ردا على خامس تجربة نووية لها وردا على تجربتين على صاروخين بعيدي المدى، وتهدد بيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية سادسة.