مقدمة النشرة المسائية 21 - 05 -2017

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مكابرة ان لا نقرأ بهدوء كل ما يجري من حولنا.فتحت شعار مكافحة الاٍرهاب وتجفيف منابعه،تدرس مسودات القوانين وتعد المشاريع من واشنطن الى الرياض.ففي واشنطن ،حيث يستأنف الوفد اللبناني البرلماني لقاءاته غدا، كل المؤشرات تتحدث عن التشددِ في العقوبات التي ستفرض على لبنان ،اما في الرياض فالصورة أوضح:هناك حصِر الاٍرهاب بجهتين: داعش وإيران التي تدرب الإرهابيين وعلى رأسهم حزب الله الذي ذكره الرئيس الأميركي اكثر من مرة في خطابه.ولمحاسبة هذا الاٍرهاب ، لا بد من قطعِ مصادرِ تمويلِه وطردِ عناصره حسب الاستراتيجية التي اعلنها الرئيسُ الأميركي امام قادة الدول الاسلامية.استراتيجيةٌ سبقه اليها الملك سلمان بن عبد العزيز قائلا: ان النظام الإيراني يشكل رأس حربة في الارهاب العالمي ، وهو وحزب الله وداعش متشابهون.أمام هذه الصورة القاتمة، سيعود الوفد اللبناني الى بيروت، ليستقبله كلام رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين الذي اعتبر ان القمم العربية الأميركية مضحكة لانَّ الجبهات في المنطقة هي من يُحدد الحاكمَ فيها.هكذا ،ومن دون استراتيجية واضحة تحمي ما تبقى من الاقتصاد ومن النظام المالي ،سيقف لبنان ومسؤولوه ضعفاء، يتقاذفون الاتهامات ،هم العاجزون عن تدوير زوايا مصالحهم الانتخابية وصولا الى وضع قانون انتخاب قد يشكل أولى خطوات الحماية الداخلية وصمام الأمان الذي يمنع دخول البلاد والعباد في نفق اللاعودة.