مئة وعشرة مليارات دولار...أسلحة أميركية للسعودية

لعلّه الرقم الأعلى لحجم الإتفاقات التي وُقّعت بين الرئيس الأميركي والملك السعودي في الرياض خلال سبعة عقود خلال ثمانية عقود من العلاقات بين البلدين إذ وصل الى ثلاثمئة وخمسين مليار دولار.
مجالات عدة شملتها الإتفاقيات يبقى أبرزها الجانب العسكري الذي وصلت أرقامه الى مئة وعشرة مليارات دولار لدعم متطلبات الدفاع السعودي بحسب الخارجية الأميركية ويشمل بنودا عدة.
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