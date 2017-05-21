مئة وعشرة مليارات دولار...أسلحة أميركية للسعودية

اتفاقيات يبقى أبرزها الجانب العسكري

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LBCI News Lebanon

لعلّه الرقم الأعلى لحجم الإتفاقات التي وُقّعت بين الرئيس الأميركي والملك السعودي في الرياض خلال سبعة عقود خلال ثمانية عقود من العلاقات بين البلدين إذ وصل الى ثلاثمئة وخمسين مليار دولار.



مجالات عدة شملتها الإتفاقيات يبقى أبرزها الجانب العسكري الذي وصلت أرقامه الى مئة وعشرة مليارات دولار لدعم متطلبات الدفاع السعودي بحسب الخارجية الأميركية ويشمل بنودا عدة.

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