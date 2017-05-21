تظاهرة في المجر تأييدا للاتحاد الاوروبي

تظاهر آلاف الاشخاص مساء الاحد في بودابست دعما للاتحاد الاوروبي وضد رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان الذي انتقده الاتحاد لعدم احترامه الحريات.

وتجمع حشد يضم ثلاثة آلاف شخص قرب نهر الدانوب للاستماع الى خطابات منظمات غير حكومية تتمحور حول ثلاثة مواضيع : حماية حرية الصحافة والمنظمات غير الحكومية وجامعة اوروبا المركزية التي يمولها الملياردير الاميركي المجري الاصل جورج سوروس.

واصبح الاخير العدو اللدود لرئيس الوزراء المجري بسبب القيم الليبرالية التي يروج لها من خلال منظمات يمولها في اوروبا.

وفي ختام الخطابات توجه الحشد الى مقر البرلمان على بعد بضعة كيلومترات بمواكبة سيارات الشرطة واخرى كان فيها محتجون.