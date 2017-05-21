الاف اليمنيين الجنوبيين يتظاهرون في عدن

تظاهر الاف من انصار انفصال جنوب اليمن الاحد في مدينة عدن، وفق ما افاد مراسل وكالة فرانس برس، وذلك في الذكرى الثالثة والعشرين لاعلان نائب الرئيس السابق علي سالم البيض فك الارتباط عن الشمال في 1994.

وتدفق المتظاهرون من محافظات جنوبية عدة وساروا في عدن رافعين لافتات كتب عليها "هدفنا الاستقلال" و"المجلس الانتقالي الجنوبي يمثلنا" في اشارة الى سلطة موازية اعلنها اخيرا مسؤولون محليون لادارة شؤون الجنوب.

وكان محافظ عدن السابق عيدروس الزبيدي الذي اقاله الرئيس عبد ربه منصور هادي نهاية نيسان ، اعلن في 11 ايار تشكيل مجلس انتقالي في الجنوب برئاسته "لادارة شؤون المحافظات الجنوبية وتمثيلها داخل وخارج" البلاد.

ونددت حكومة هادي بهذه الخطوة علما بانها تعتبر عدن "عاصمتها الموقتة" وتخوض نزاعا مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق يمنية واسعة بينها العاصمة صنعاء بدعم من تحالف عسكري تقوده السعودية.