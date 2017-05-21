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21 أيار 2017
21/05/2017 15:36:26
فريق الرياضي يعادل سلسلة XXL ENERGY النهائية بكرة السلة 2-2 بعد فوزه على الهومنتمن بنتيجة 86-75
فريق الرياضي يعادل سلسلة XXL ENERGY النهائية بكرة السلة 2-2 بعد فوزه على الهومنتمن بنتيجة 86-75
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LBCI News Lebanon
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