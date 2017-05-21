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21 أيار 2017
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فريق الرياضي يعادل سلسلة XXL ENERGY النهائية بكرة السلة 2-2 بعد فوزه على الهومنتمن بنتيجة 86-75

فريق الرياضي يعادل سلسلة XXL ENERGY النهائية بكرة السلة 2-2 بعد فوزه على الهومنتمن بنتيجة 86-75 Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلسلة,يعادل,الرياضي,فريق,
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فريق الرياضي يعادل سلسلة XXL ENERGY النهائية بكرة السلة 2-2 بعد فوزه على الهومنتمن بنتيجة 86-75
 
 
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