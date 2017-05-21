ماذا فعلت السعودية لمحاربة الإرهاب؟

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب مركز مكافحة التطرف "اعتدال" في العاصمة الرياض، على هامش القمة العربية الإسلامية الأميركية بحضور أكثر من 50 من قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية.

ويهدف المركز لوقف انتشار الأفكار المتطرفة، حيث يعتمد سياسة تعزيز التسامح ودعم نشر الحوار الإيجابي.

ويعتمد المركز العالمي على نظام حوكمة رفيع المستوى ويعمل فيه خبراء ومختصون في مكافحة التطرف الفك

ويرصد مركز مكافحة التطرف اللغات والهلجات الأكثر شيوعاً لدى المتطرفين.

ويأتي افتتاح المركز ضمن مبادرة أطلقتها السعودية لمحاربة الإرهاب، فيما توافد الزعماء المشاركون في القمة الإسلامية الأميركية إلى مقر المركز لحضور افتتاحه.

كما يأتي افتتاح المركز ليجسد جهود السعودية الدولية لمنع انتشار التطرف. فقد أطلقت المملكة مبادرات عدة لمحاربة الإرهاب، كما أنشأت مراكز للقضاء على الفكر المتطرف. واستضافت الرياض في 2005 المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب.