بسبب المتطلبات...ترامب يبدّل في أسلوبه

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أقلعت طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من السعودية في اتجاه تل ابيب مدشِّنة أوّل رحلة جوّية مباشرة بين البلدين، وهو سيزور حائط المبكى في القدس كأوّل رئيس أميركي وهو يشغل منصبه.لكنّ ترامب يترك السعودية حيث نجح في المحطة الاولى لزياراته الخارجية، وفي جعبته كثير من الاوراق التي يكسبها، وفي طليعتها أوراق الاستثمارات الضخمة والتي قاربت الـ380 مليار دولار، ثلثها تقريباً صفقات اسلحة، ليصل الى إسرائيل حيث الشكوك كبيرة إزاء مشروعه الأهم والمتعلق بتثبيت ركائز تسوية سلمية فلسطينية - إسرائيلية.لقراءة المقال كاملا