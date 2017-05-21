"قمة السلام" قريبا... واهتمام سعودي بالمفاوضات المباشرة

اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب على عقد "قمة للسلام"، تُعقد إما في شرم الشيخ أو في واشنطن "قريباً جداً"، للبدء بمباشرة خارطة طريق واضحة المعالم بشأن القضية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، كشف مصدر دبلوماسي مصري لـ"" إن القيادة السعودية أبدت اهتماماً بالدخول في مفاوضات السلام بشكل مباشر، وهذا الاهتمام لم يتم الاتفاق على بلورته في اجتماعات أمس، وما إذا كان سيكون مباشراً بحضور المفاوضات أو الاكتفاء بالمشاركة في الترتيبات، خصوصاً أن أيّ تحركات سعودية في هذا الملف ستعكس تحولاً كبيراً في السياسة السعودية بشأن الجلوس على طاولة المفاوضات للمرة الأولى في تاريخها.