دو فريج يحذر عبر "الشرق الاوسط" من المس بالطائف

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حذّر عضو "كتلة المستقبل" نبيل دو فريج، من محاولات البعض المسّ بإتفاق الطائف، ونبه في حديث الى "" إلى أنّ ذلك يعني المسّ بالسلم الأهلي وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة داخليّاً وإقليميّاً، منتقداً طرح البعض فكرة انعقاد مؤتمر تأسيسي وقوانين انتخاب خارجة عن روحيّة إتفاق الطائف.ونفى دو فريج علمه بالمعطيات الّتي يستند إليها رئيس الحكومة سعد الحريري بإعلانه التفاؤل بإمكانيّة التوصّل قريباً لإنجاز قانون إنتخاب جديد لإجراء الإنتخابات البرلمانيّة على أساسه، مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران المقبل، معتبراً أنّ "الحريري بطبيعته لا يعقّد الأمور ودائماً يبدي تفاؤله الّذي ينعكس إيجاباً على مسار كلّ الملفات السياسيّة والإقتصاديّة والماليّة والسياحيّة وسواها.