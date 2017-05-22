أسرار الصحف 22 - 05 - 2017

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المستقبليقالإنّ أوساطاً متابعة عن كثب لملف قانون الانتخاب تتوقع أن يعمد "حزب الله" قريباً الى الدخول على خط المفاوضات المباشرة حيال هذا الملف، لا سيما على صعيد محاولات التقريب في وجهات النظر بين "التيار الوطني الحر" و"حركة أمل".الأخبارلائحة المريقول رؤساء مجالس بلديات في المتن الشمالي إن النائب ميشال المر يتجه الى تشكيل لائحة من رؤساء مجالس بلدية وما يصفونه بالوجوه المتنية الإنمائية من خارج اصطفاف الكتائب والعونيين، في حال اعتماد قانون الستين.طعن في ترشيح أبي رميابعد المرحلة الثانية من الانتخابات التمهيدية في التيار الوطني الحر لاختيار المرشحين إلى الانتخابات النيابية، وبعد تبوّء النائب سيمون أبي رميا المركز الأول في قضاء جبيل، قُدّم طعن في حق ترشيح أبي رميا ورد فيه أنّه لا يحمل شهادة جامعية مُصدّقة من وزارة التربية، وهو ما يُخالف شروط الترشح. ويرد في نصّ الطعن أنّ شهادة أبي رميا تقنية. الطعن المُقدّم إلى مركزية التيار الوطني الحر رُدّ شفهياً "بحجة أنّ أبي رميا نائب"، وفق المصادر. ولم يتدخل الوزير جبران باسيل "حتى لا يُقال إنه يحاول إقصاء الذين كانوا معارضين له قبل توليه رئاسة التيار". ولكن مُقدّمي الطعن لم يرضوا بالنتيجة، ورفعوا قبل نحو شهرين كتاباً رسمياً إلى الجهة المعنية بالنظر في الطعون، يطلبون فيه الحصول على جواب خطّي يُعلل سبب ردّ الطعن، من دون أن يحصلوا على نتيجة حتى الساعة.قوات زحلةبعد محاولتها العبثية استيعاب آل فتوش، تروّج مصادر القوات اللبنانية في زحلة إمكان توصلها مع المرشح ميشال ضاهر الى صيغة توافقية قبل الانتخابات النيابية، خصوصاً أن علاقة ضاهر جيدة برئيس المجلس البلدي لمدينة زحلة، كذلك فإنه غير مرتبط مع أي فريق سياسي، ويحلّ في استطلاعات الرأي في المرتبة الثانية بعد رئيسة الكتلة الشعبية ميريام سكاف، بين المرشحين الكاثوليك، حيث تعاني القوات ضعفاً كبيراً."المستقبل" ينتقم من موظفيه!يشتكي موظفون في تيار المستقبل، تحديداً العاملين في التلفزيون، من الأسلوب المتشدد الذي تتعاطى به الإدارة معهم، لجهة دوام العمل والحضور وزيادة الساعات. ويقول موظفون في التيار إن هذا التعاطي استجدّ مع عودة دفع الرواتب والأجور منذ أربعة شهور، وأن ضغط العمل قد زاد "وصار الشغل مدوبل"، ولا يسمح لأي موظف بالاعتراض أو الشكوى. وكأن "الإدارة تنتقم من بعض الموظفين رداً على التصرفات والكلام اللذين صدرا عنهم احتجاجاً على عدم حصولهم على حقوقهم المالية خلال فترة الأزمة".الجمهوريةسُئل وزير قريب من مرجعية عن مصير "مسألة خلافية" أثارت سجالاً وجدلاً في الآونة الأخيرة فقال: "مجلس الوزراء هو صاحب الكلمة النهائية ونقطة على السطر".توقفت مراجع سياسية عند عملية تعيينات بالجملة لأكثر من 120 موظفاً جديداً في إحدى المؤسسات الرسمية.قال زعيم سياسي: "بعد كلام الرئيس الأميركي في السعودية صرت أكثر قلقاً من أن نشهد تداعيات له في لبنان".البناءحرصت مصادر مصرية على توزيع توضيحات حول كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الرياض، بحضور الملك السعودي والرئيس الأميركي بتأكيد أنه باستثناء كلمات المجاملة التقليدية شكّلت الكلمة تعبيراً عن خلاف في المفهوم والنظرة للحرب على الإرهاب. فقد خلت كلمة السيسي من ايّ إشارة لإيران وحزب الله، وتضمّنت إشارات واضحة للإخوان المسلمين وللدورين التركي والقطري في دعم ومساندة الإرهاب وتأكيد مكانة الأزهر كمرجعية دينية للإسلام الوسطي…