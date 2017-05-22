ترامب في تل ابيب: امامنا فرصة نادرة لتحقيق السلام

ترامب في اسرائيل اليوم

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LBCI News Lebanon

شدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ضرورة العمل لبناء مستقبل تعيش فيه دول المنطقة في سلام، وأكد لدى وصوله الى اسرائيل، في المحطة الثانية من جولته الرئاسية الاولى، قادما من المملكة العربية السعودية، أن أمامهم فرصة نادرة الآن لإرساء الاستقرار في هذه المنطقة .

بدوره، رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب قائلا:" إسرائيل ملتزمة مثل الرئيس الأميركي بعملية السلام".​

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وسيتوجه ترامب بعد ظهر الاثنين الى حائط المبكى المقدس لدى اليهود في البلدة القديمة في القدس، قبل ان يتلقي في المساء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.