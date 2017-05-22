ترامب في تل ابيب: امامنا فرصة نادرة لتحقيق السلام

شدد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ضرورة العمل لبناء مستقبل تعيش فيه دول المنطقة في سلام، وأكد لدى وصوله الى اسرائيل، في المحطة الثانية من جولته الرئاسية الاولى، قادما من المملكة العربية السعودية، أن أمامهم فرصة نادرة الآن لإرساء الاستقرار في هذه المنطقة .
بدوره، رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بترامب قائلا:" إسرائيل ملتزمة مثل الرئيس الأميركي بعملية السلام".
وسيتوجه ترامب بعد ظهر الاثنين الى حائط المبكى المقدس لدى اليهود في البلدة القديمة في القدس، قبل ان يتلقي في المساء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان زيارة ترامب "فرصة" لدفع محادثات السلام" بين اسرائيل والفلسطينيين، لافتا الى أن اجتماعا ثلاثيا إسرائيليا فلسطينيا أميركيا سيتحدد "في موعد لاحق".
وكانت إسرائيل قد سمحت بتقديم بعض التنازلات الاقتصادية التي طالب بها ترامب للفلسطينيين قبل ساعات من بدء زيارته التي يتطلع خلالها إلى إحياء محادثات السلام المتوقفة منذ عام 2014.
وبالإضافة إلى التنازلات صوت مجلس الوزراء الأمني المصغر بالموافقة على تشكيل لجنة لفحص تقنين مواقع استيطانية بنيت من دون موافقة رسمية في الضفة الغربية المحتلة.