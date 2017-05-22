أخبار دولية
22 أيار 2017
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إيطاليا وفرنسا تدعوان إلى تحرك أوروبي أكثر تكاملا بشأن المهاجرين

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إيطاليا وفرنسا تدعوان إلى تحرك أوروبي أكثر تكاملا بشأن المهاجرين
دعا الرئيس الفرنسي الجديد إيمانويل ماكرون إلى زيادة التكامل بين دول الاتحاد الأوروبي للتصدي لأزمة الهجرة قائلا إن أعضاء الاتحاد لم يولوا الاهتمام الكافي بتحذيرات إيطاليا من العبء المتنامي لهذه الأزمة.
  
وقبيل عشاء عمل مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني كرر ماكرون رغبته في العمل بصورة سريعة داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز القواعد لحماية العاملين من الإغراق الاجتماعي وتحسين اللوائح بشأن المشتريات العامة.
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وفي إشارة إلى إيطاليا، التي استقبلت أكثر من 45 ألف شخص وصلوا بالقوارب من شمال أفريقيا منذ بداية هذا العام وحده، قال الرئيس الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي عليه أيضا أن يجد طريقة لتحسين عملية اقتسام أعباء التدفق الكبير للمهاجرين عبر البحر المتوسط في السنوات الأخيرة.

من جهته، حث جينتيلوني الاتحاد الأوروبي على وضع سياسة مشتركة بشأن الهجرة ودعا كذلك منطقة اليورو إلى التحرك صوب وحدة مالية ومصرفية.
 
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