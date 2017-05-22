تجربة صاروخية جديدة لكوريا الشمالية...والعالم يدين

الصاروخ بات جاهزا لاستخدامه في عمليات عسكرية

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LBCI News Lebanon





وأشارت الوكالة الى ان الزعيم كيم جونغ-اون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية، و"وافق على نشر منظومة السلاح هذه".

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من جهتها، لفتت كوريا الجنوبية الى إن كوريا الشمالية حصلت فيما يبدو على بيانات مهمة من أحدث تجاربها الصاروخية عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى.



وقال روه جاي-تشيون المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة "تعتقد أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية أن كوريا الشمالية حصلت على بيانات مهمة في تعزيز لقدراتها التكنولوجية الصاروخية".



وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقق لتحديد ما إذا كان الشمال أتقن تكنولوجيا الرؤوس الحربية مثلما أعلن. أكدت بيونغ يانغ الاثنين انها اجرت تجربة "ناجحة" على اطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى، مشيرة الى ان الصاروخ بات جاهزا لاستخدامه في عمليات عسكرية، كما افادت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.وأشارت الوكالة الى ان الزعيم كيم جونغ-اون أشرف بنفسه على التجربة الصاروخية، و"وافق على نشر منظومة السلاح هذه".من جهتها، لفتت كوريا الجنوبية الى إن كوريا الشمالية حصلت فيما يبدو على بيانات مهمة من أحدث تجاربها الصاروخية عندما أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى.وقال روه جاي-تشيون المتحدث باسم هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة "تعتقد أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية أن كوريا الشمالية حصلت على بيانات مهمة في تعزيز لقدراتها التكنولوجية الصاروخية".وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقق لتحديد ما إذا كان الشمال أتقن تكنولوجيا الرؤوس الحربية مثلما أعلن.

وحثت الصين جميع الأطراف على الحفاظ على الهدوء وضبط النفس، وجاء هذا التصريح على لسان هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في الإفادة الصحفية اليومية في بكين، التي كررت خلالها معارضة الصين لنشاطات كوريا الشمالية الصاروخية التي تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

مجلس الأمن الدولي يدين أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، معبرا عن قلقه من "سلوكها المزعزع للاستقرار وتحديها الصارخ والاستفزازي" للمجلس. ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة مغلقة الثلاثاء بناء على طلب الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لمناقشة التجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية يوم الأحد. ​

الامم المتحدة تدعو بيونغ يانغ الى وقف تجاربها الصاروخية