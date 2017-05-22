ميلانيا ترامب تشيد بالمرأة السعودية

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أثنت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب على "تمكين المرأة" في مركز خدمات جنرال إلكتريك في العاصمة السعودية الرياض والذي لا يعمل به غير النساء وقالت:" إن النساء يجب أن يعملن معا كما يجب عليهن تعليم أطفالهن تعليما جيدا".واشارت ميلانيا التي ترافق الرئيس دونالد ترامب في أول رحلة خارجية يقوم بها منذ توليه المنصب في كانون الثانين الى انها تحاول أن توازن بين دورها كسيدة أولى وكأم.وقالت للنساء اللواتي التقطن صورا معها بهواتفهم الذكية "الأمر يتعلق بإيجاد التوازن".وغردت ميلانيا في وقت لاحق على موقع تويتر قائلة "استمتعت بالحديث مع النساء العاملات المدهشات في مركز خدمة جنرال إلكتريك في السعودية. هناك خطوات عظيمة يتم اتخاذها نحو تمكين المرأة.