طقس متقلب من جديد...هل تتساقط الثلوج؟

هذا هو طقس الايام المقبلة

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LBCI News Lebanon

يشهد لبنان اليوم طقسا مستقرا بعد انكفاء المنخفض نحو الداخل قبل أن يتحول الطقس مجدداً الى متقلب بين منتصف هذه الليلة ويوم الثلاثاء، على يعود الجو المستقر مجدداً صباح الأربعاء.

الاثنين: يستقر الطقس ويتحول الى مستقر ربيعي اعتيادي مشمس الى غائم جزئيا بعد الظهر فيما يطرأ ارتفاع بدرجات الحرارة لتتراوح ساحلا بين ١٩ و ٢٦ درجة.

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الثلاثاء : يتحول الطقس الى متقلب غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار متفرقة تترافق مع رياح معتدلة فيما تنخفض الحرارة بشكل محدود، واحتمال تساقط ثلوج خفيفة على المرتفعات الشمالية التي تزيد عن ٢٧٠٠م.

الاربعاء: طقس مستقر ربيعي اعتيادي غائم جزئيا احيانا مع تشكل ضباب محلي على المرتفعات فيما ترتفع درجات الحرارة انما تبقى حول معدلاتها الموسمية.