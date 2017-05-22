أمن وقضاء
22 أيار 2017
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توقيف عدد من الأشخاص...وهذه تهمتهم

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توقيف عدد من الأشخاص...وهذه تهمتهم
قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 13/05/2017 لغاية 19/05/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:

- ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية. 
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- شخصان بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.
- شخصان بجرم  استعمال جواز سفر غير عائد لحامله.
- شخص بجرم تسهيل أعمال الدعارة. 
بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص. 
 
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