توقيف عدد من الأشخاص...وهذه تهمتهم

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قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 13/05/2017 لغاية 19/05/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:- ثمانية اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.- شخصان بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية.- شخصان بجرم استعمال جواز سفر غير عائد لحامله.- شخص بجرم تسهيل أعمال الدعارة.بعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص.