هاشم: للاسراع بالتوافق والتفاهم على صيغة لقانون الانتخابات

كلمة لقاسم هاشم في حفل تابيني في بلدة كفركلا الحدودية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, انتخاب,قانون,كلمة لقاسم هاشم في حفل تابيني في بلدة كفركلا الحدودية

LBCI News Lebanon

شدد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب قاسم هاشم على ضرورة الاسراع بالتوافق والتفاهم على صيغة لقانون الانتخابات لحفظ استقرار الوطن والعمل على تحصين الواقع الوطني وتدارك الاخطار ايا تكن "خصوصا في ظل التطورات والتحديات التي تلف المنطقة بعد التصعيد الأخير وما قد يجره على المنطقة بأسرها".

واعتبر هاشم ،خلال حفل تابيني في بلدة كفركلا الحدودية، ان المسؤولية الوطنية هذه الأيام مضاعفة ويتحملها الجميع بعيدا من الحسابات السياسية الصغيرة وموازين الربح والخسارة من خلال قانون الانتخابات "لان افضل السبل في هذه الظروف لحماية هذا الوطن هو التوافق والتفاهم بين كل المكونات الوطنية حول القضايا والازمات والمشكلات والوصول إلى اتفاق حول اي صيغة تخرج الوضع من دائرة التازم" .