أخبار دولية
22 أيار 2017
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24 جريحا في انفجار في مستشفى ببانكوك

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24 جريحا في انفجار في مستشفى ببانكوك
انفجرت قنبلة في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك مما أسفر عن إصابة 24 شخصا في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في البلاد عام 2014.
  
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مستشفى فرامونجكوتكلاو التي يتردد عليها ضباط الجيش المتقاعدون.
 
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