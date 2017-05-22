أخبار دولية
22 أيار 2017
22/05/2017 03:15:58
24 جريحا في انفجار في مستشفى ببانكوك
ماذا حصل في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في تايلاند؟
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LBCI News Lebanon
انفجرت قنبلة في مستشفى بالعاصمة التايلاندية بانكوك مما أسفر عن إصابة 24 شخصا في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في البلاد عام 2014.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في مستشفى فرامونجكوتكلاو التي يتردد عليها ضباط الجيش المتقاعدون.
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