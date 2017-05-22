بالفيديو: نجمة سورية في مسيرة لدعم المثليين.. وهكذا أطلقت النار!

"أحلى شعور مو معقول شو غريب"

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LBCI News Lebanon

تتواجد النجمة السوريّة ديما بياعة مع عائلتها في السويد حيث تشارك بتصوير برنامجٍ واقعي من إنتاج التلفزيون الرسمي السويدي، وقد إستغلّت تواجدها هناك للمشاركة في مسيرة لدعم المثليين.

في التفاصيل، شاركت الممثلة ديما بياعة متابعيها بفيديو ظهرت فيه برفقة زوجها المغربي احمد الحلو أثناء تواجدهما في مسيرة لدعم المثليين. ونوّهت ديما أنها تقوم بتصوير حلقةٍ خاصة لدعم حقوق المثليين.

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من جهة أخرى، نشرت الممثلة ديما بيّاعة مقطع فيديو وهي تطلق النار في أحد الحقول في السويد، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وأرفقت بياعة الفيديو بتعليقٍ جاء فيه "أحلى شعور مو معقول شو غريب". وتابعت "أحب الرماية ليس على البشر او الحيوانات، ولكن أحب دوي الرصاص".