أطرف تعليق من باسم ياخور على إيفانكا ترامب.. لن تصدّقوا بمن شبّهها!

التاريخ ملعبنا وين رايحة بهالزحمة ... قعدي عاقلة الله يرضى عليكي🤣 والحشا ديبة 😎ديبةةةةةةةة😂 #ايفانكا_أبوخميس

A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour) on May 20, 2017 at 12:57pm PDT