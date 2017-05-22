أطرف تعليق من باسم ياخور على إيفانكا ترامب.. لن تصدّقوا بمن شبّهها!

تعليق باسم ياخور جاء مرفقاً بصورةٍ صادمة وتعليقٍ طريف، فبمن شبّهها؟

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LBCI News Lebanon

شارك الممثل السوري باسم ياخور بهاشتاع #بنت_ترامب الّذي إحتلّ المراتب الأولى ضمن الوسم الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

لكن تعليق الممثل باسم ياخور جاء مرفقاً بصورةٍ صادمة وتعليقٍ طريف، فبمن شبّهها؟

في التفاصيل، نشر باسم صورة لإيفانكا ترامب، إبنة رئيس الولايات المتحدة الأميركيّة دونالد ترامب، على طريقة "قبل وبعد" لإظهار التغيّرات الجذريّة الّتي طرأت على ملامح وجهها.

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وقد شبّه باسم إيفانكا بشخصيّة "ديبة" زوجة "جودي أبو خميس" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، فعلّق قائلاً "التاريخ ملعبنا وين رايحة بهالزحمة... قعدي عاقلة الله يرضى عليك... والحشا ديبة... ديبة". وقد ختم تعليقه بعبارة "ايفانكا أبو خميس".