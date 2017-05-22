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22 أيار 2017
22/05/2017 05:09:31
الخارجية الإيرانية: على الولايات المتحدة وقف سياسة "الخوف من إيران" والكف عن بيع الأسلحة "لإرهابيين خطرين"
الخارجية الإيرانية: على الولايات المتحدة وقف سياسة "الخوف من إيران" والكف عن بيع الأسلحة "لإرهابيين خطرين"
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LBCI News Lebanon
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