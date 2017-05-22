بالصور: ميريام كلينك تستعرض اللانجري.. "تعال كما أنت"

ميريام كلينك: إذا لا يمكنك تحمّلي، أغلق حسابك على إنستغرام".

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LBCI News Lebanon

إعتاد متابعو عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك على جرأتها بنشر صورها عبر حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي، وفي كلّ مرّةٍ تنشر صوراً جديدة تتفاوت التعليقات بين مؤيّدة ومعارضة.

في التفاصيل، نشرت عارضة الأزياء ميريام كلينك مجموعة صور جديدة لها بالملابس الداخلية الأمر الّذي أثار إستياء بعض روّاد الإنترنت، فعلّقت قائلةً "تعال كما انت.. لانجري السلطانة مزاجية". وأضافت "إذا لا يمكنك تحمّلي، أغلق حسابك على إنستغرام".

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الجدير بالذكر أن كلينك قد ألغت خاصيّة التعليقات على صورتين من مجموعة الصور الّتي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام.

👀 #blackandwhite A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on May 21, 2017 at 12:37pm PDT

Follow @klinkistanpets A post shared by Myriam klink👑 (@myriamklinkk) on May 21, 2017 at 12:51pm PDT