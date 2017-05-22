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22 أيار 2017
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تيلرسون: ترامب يشعر أن هناك فرصة الآن لإحراز تقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تيلرسون: ترامب يشعر أن هناك فرصة الآن لإحراز تقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين Lebanon, news ,lbci ,أخبار هناك,يشعر,ترامب,تيلرسون,
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تيلرسون: ترامب يشعر أن هناك فرصة الآن لإحراز تقدم في عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين
 
 
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