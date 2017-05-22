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22 أيار 2017
22/05/2017 06:10:22
ترامب: أتيت إلى إسرائيل لإعادة التأكيد على علاقتها التي لا تنفصم مع الولايات المتحدة وعلينا العمل معا لبناء مستقبل تعيش فيه دول المنطقة في سلام
ترامب: أتيت إلى إسرائيل لإعادة التأكيد على علاقتها التي لا تنفصم مع الولايات المتحدة وعلينا العمل معا لبناء مستقبل تعيش فيه دول المنطقة في سلام
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LBCI News Lebanon
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