أمن وقضاء
22 أيار 2017
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الطفلة اعتدال فارقت الحياة بعد الضرب...وتوقيف عائلتها

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الطفلة اعتدال فارقت الحياة بعد الضرب...وتوقيف عائلتها
أصدر القاضي داني شرابيه مذكرات توقيف بحق أفراد عائلة بتهمة الاعتداء بالضرب على ابنتهم البالغة ٣ سنوات والتي فارقت الحياة السبت الماضي في مستشفى سان لويس.
 
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