أمن وقضاء 22 أيار 2017 22/05/2017 13:50:19 الطفلة اعتدال فارقت الحياة بعد الضرب...وتوقيف عائلتها

الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات...هذا كان مصيرها

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LBCI News Lebanon

أصدر القاضي داني شرابيه مذكرات توقيف بحق أفراد عائلة بتهمة الاعتداء بالضرب على ابنتهم البالغة ٣ سنوات والتي فارقت الحياة السبت الماضي في مستشفى سان لويس. *** للاطلاع على تفاصيل قصة الطفلة اعتدال اضغط هنا للاطلاع على تفاصيل قصة الطفلة اعتدال الإعلان