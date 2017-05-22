أمن وقضاء
22 أيار 2017
22/05/2017 13:50:19
الطفلة اعتدال فارقت الحياة بعد الضرب...وتوقيف عائلتها
الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات...هذا كان مصيرها
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سان لويس, وفاة,اعتدال,الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات...هذا كان مصيرها
LBCI News Lebanon
أصدر القاضي داني شرابيه مذكرات توقيف بحق أفراد عائلة بتهمة الاعتداء بالضرب على ابنتهم البالغة ٣ سنوات والتي فارقت الحياة السبت الماضي في مستشفى سان لويس.
***
للاطلاع على تفاصيل قصة الطفلة اعتدال
اضغط هنا
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
أمن وقضاء
اعتدال
وفاة
سان لويس
إقرأ أيضاً