العلاقات اللبنانية السعودية بين الحريري وبن سلمان

عرضا للعلاقات بين البلدين والاوضاع في المنطقة

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LBCI News Lebanon

عرض ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض اليوم مع الرئيس سعد الحريري لاوجه العلاقات بين البلدين ومستجدات الاوضاع في المنطقة.