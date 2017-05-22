أخبار دولية
22 أيار 2017
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العلاقات اللبنانية السعودية بين الحريري وبن سلمان

عرضا للعلاقات بين البلدين والاوضاع في المنطقة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سعد الحريري,محمد بن سلمان,عرضا للعلاقات بين البلدين والاوضاع في المنطقة
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العلاقات اللبنانية السعودية بين الحريري وبن سلمان
 عرض ولي ولي العهد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الرياض اليوم مع الرئيس سعد الحريري لاوجه العلاقات بين البلدين ومستجدات الاوضاع في المنطقة.
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