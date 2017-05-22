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22 أيار 2017
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روسيا اليوم: موسكو وأنقرة توقعان بيانا مشتركا حول رفع القيود المفروضة على العلاقات التجارية

روسيا اليوم: موسكو وأنقرة توقعان بيانا مشتركا حول رفع القيود المفروضة على العلاقات التجارية Lebanon, news ,lbci ,أخبار توقعان,وأنقرة,موسكو,اليوم,روسيا,
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روسيا اليوم: موسكو وأنقرة توقعان بيانا مشتركا حول رفع القيود المفروضة على العلاقات التجارية
 
 
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