فيديو مروّع: أسد البحر يُهاجم طفلة ويسحبها تحت الماء!

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أصيبت فتاة صغيرة بصدمة قوية بعدما أمسكها أسد البحر بثيابها، عندما كانت تجلس على الحافة، من ثمّ سحبها وأوقعها في الماء.وقد وقعت هذه الحادثة المروعة في Steveston Fisherman's Wharf in Richmond B.C- كندا، عندما كان السياح ينظرون الى أسد البحر الذي كان يبحث عن الأسماك.والملفت هو أنه من خلال الفيديو الذي وثّق هذه الحادثة، يمكن سماع صوت ضحكة الناس الموجودين في المكان، وذلك لأن أسد البحر كان يتمايل صعوداً وهبوطاً في الماء.وقد أصيب الحاضرون بالذعر حين سحب أسد البحر الفتاة وأوقعها في الماء إذ بدأوا بالصراخ، عندها قفز رجل، يُعتقد أنه قريبها، في الماء وأنقذها.اليكم الفيديو: