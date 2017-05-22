بالصور- ترامب في اسرائيل بعد أول رحلة جوية مباشرة من الرياض

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى وصوله إلى إسرائيل زعماء المنطقة على العمل معا من أجل السلام وقال إن زيارته للسعودية عززت لديه الأمل تجاه تحقيق هذا الأمر.

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واشار ترامب ​الى أنه "على إيران التوقف فورا عن تمويل وتدريب وتسليح الإرهابيين ولا يمكن السماح لها بحيازة سلاح نووي."ووصل ترامب بطائرته الرئاسية الى تل ابيب قادما من الرياض، في ما يعتقد أنها أوّل رحلة جوية مباشرة تربط بين السعودية والدولة العبرية.وأعلن نتانياهو خلال استقباله الرئيس الاميركي على أرض مطار تل أبيب "آمل بأن يتمكن رئيس وزراء اسرائيلي في يوم من الايام من أن يقوم برحلة من تل أبيب الى الرياض".وتوقفت طائرة كان على متنها صحافيون يرافقون ترامب في قبرص قادمة من الرياض، بدلا من الطيران مباشرة الى الدولة العبرية.وتزامنا مع زيراة ترامب، عمّ الاضراب الشامل الضفة الغربية تضامنا مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية منذ 36 يوما.