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22 أيار 2017
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العاهل السعودي: المباحثات وتبادل الاتفاقيات مع الرئيس ترامب تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وسننتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون في المجالات كافة

العاهل السعودي: المباحثات وتبادل الاتفاقيات مع الرئيس ترامب تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وسننتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون في المجالات كافة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتفاقيات,وتبادل,المباحثات,السعودي,العاهل,
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العاهل السعودي: المباحثات وتبادل الاتفاقيات مع الرئيس ترامب تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وسننتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون في المجالات كافة
 
 
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