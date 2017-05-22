العاهل السعودي: المباحثات وتبادل الاتفاقيات مع الرئيس ترامب تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وسننتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون في المجالات كافة