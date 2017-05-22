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22 أيار 2017
22/05/2017 08:12:02
العاهل السعودي: المباحثات وتبادل الاتفاقيات مع الرئيس ترامب تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وسننتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون في المجالات كافة
العاهل السعودي: المباحثات وتبادل الاتفاقيات مع الرئيس ترامب تعد نقطة تحول في العلاقات بين البلدين وسننتقل بالعلاقات من البعد الاستراتيجي إلى مستوى تكثيف عمليات التشاور والتعاون في المجالات كافة
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LBCI News Lebanon
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