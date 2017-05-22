في القاهرة...لمسة عصرية على فوانيس رمضان

بعد اجتياح الفوانيس الصينية الأسواق المحلية...انزعاج من التجار المصريين

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LBCI News Lebanon

استبق شهر رمضان في مصر، اجتياح الفوانيس الصينية الأسواق المحلية، فاجتياح هذه الفوانيس أزعج التجار المصريين كونها صناعة تقليدية يعتاش منها الحرفيون المحليون.