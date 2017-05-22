طبيب يعتدي جنسياً على الأطفال بمساعدة ممرّضتين...

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اتّهم طبيب متخصّص بجراحة الأعصاب، مع ممرّضتين بالاعتداء الجنسي على أطفال في قضية شملت 7 ضحايا تحت سن الـ 13 عاماً.وقد يواجه الدكتور جيمس كوهوت والممرضتان إميلي ستيفنس (29 عاماً) وراشل براندون (42 عاماً) حكم السجن مدى الحياة في حال ثبتت إدانتهم.توازياً، وصف رئيس شرطة واتسونفيل دافيد هوندا القضية بأنها "مثيرة للقلق والإشمئزاز"، مضيفاً أن 3 اطفال تعرضوا لاعتداءات جنسية، وكان من بين الضحايا صبي يبلغ من العمر 3 سنوات، فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات وصبي يبلغ من العمر 9 سنوات.ولفتت مذكرة صادرة عن رئيس مقاطعة بيما الى أن الجراح على علاقة غرامية مع الممرضتين، وقد تمّ إساءة معاملة الأطفال خلال بعض اللقاءات الجنسية.ويذكر أن شرطة واتسونفيل بدأت التحقيق في هذه الحادثة بعدما وجد زوج براندون شريط فيديو لزوجته وستيفنس ظهرتا فيه وهما تقومان بأعمال جنسية مع الأطفال، فأعطاه للشرطة.وقال هوندا إن هذا الشريط قد سجّل تم غرفة فنق خلال شهر آذار من هذا العام.