أخبار دولية
22 أيار 2017
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هل تبقى الحرب باردة بين واشنطن وايران؟

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"الشعب اختار طريق التوافق مع العالم ورفض التطرف"... عبارة نطق بها الرئيس الايراني حسن روحاني فور فوزه بولاية جديدة ويبدو انها ستبقى صوتا في السراب....
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