أخبار دولية 22 أيار 2017 22/05/2017 08:33:58 هل تبقى الحرب باردة بين واشنطن وايران؟

زيارة ترامب للسعودية هي ابرز التحديات التي تواجه الرئيس روحاني في ولايته الثانية

Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,ايران,زيارة ترامب للسعودية هي ابرز التحديات التي تواجه الرئيس روحاني في ولايته الثانية

LBCI News Lebanon

"الشعب اختار طريق التوافق مع العالم ورفض التطرف"... عبارة نطق بها الرئيس الايراني حسن روحاني فور فوزه بولاية جديدة ويبدو انها ستبقى صوتا في السراب.... الإعلان